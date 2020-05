La Chine lance une capsule en orbite pour son futur projet de station spatiale

Marquée du sceau de la coopération internationale ces dernières années, la conquête spatiale semble redevenir une affaire nationale. Les Etats-Unis cherchent à nouveau l’indépendance sur les vols habités en s’appuyant sur le module Crew Dragon de SpaceX, l’Inde cherche la Lune et vise Mars à plus long terme, la Russie tente de renforcer le poids historique de ses fusées Soyouz, sans oublier le projet chinois de station spatiale nationale. Ce mardi 5 mai, la Chine a fait un pas de plus vers cet objectif ambitieux en plaçant en orbite une capsule de navigation spatiale. Ce module (sans nom attribué) été lancé dans l’espace par une fusée chinoise Long March 5B.

L’objectif de la mission consistait à évaluer la résistance des boucliers thermiques du module, un test d’autant plus important que ce type d’engin accueillera à l’avenir les astronautes chinois en partance vers la future station spatiale chinoise ! La Chine ayant prévu de disposer de sa propre station d’ici 2022, la CASC (Société de sciences et technologies aérospatiales de Chine) a déjà prévenu que les tests allaient se multiplier d’ici les 2 prochaines années.