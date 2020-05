Slack prépare une nouvelle version de son app Android

Alors que Slack tente autant que possible de faire correspondre les versions PC et mobile de son application, pour une expérience plus fluide et intuitive, une nouvelle version pourrait arriver bientôt sur les appareils Android. La firme vient en effet de déployer une nouvelle version beta de l’application, qu’elle veut « plus simple, plus organisée », avec des changements majeurs en ce qui concerne l’affichage et l’interface utilisateur. La nouveauté principale au coeur de ce nouveau design n’est autre que la barre de navigation située en bas de l’écran.

Cette barre présente différents onglets qui permettent une navigation améliorée. On y trouve le bouton Home, qui amène directement sur l’écran d’accueil où les différents channels et espaces de travail sont disponibles. A côté, on a le bouton DM, qui correspond à toutes les discussions privées, un bouton Mentions qui vient regrouper les @, et enfin un bouton You qui permet d’accéder à son profil, d’en modifier le statut et les paramètres. L’entreprise espère que ces nouvelles fonctionnalités permettront une utilisation plus agréable de l’application, et d’après les premiers retours, on serait sur la bonne voie.