Xbox Series X : des vidéos tous les mois et les jeux exclusifs dévoilés en juillet

Microsoft est décidément au taquet concernant sa Xbox Series X, au point que la pandémie de Covid-19 semble à peine contrarier les annonces sur la console et ses jeux. Dans une longue note de blog blindée d’infos, le CVP Gaming Marketing Jerret West passe en revue les festivités à venir. On apprend ainsi que Xbox reste concentré avant toute chose sur la sortie de la Xbox Series X et de Halo Infinite, qui sera probablement LE gros jeu de la console à son lancement. Le projet xCloud avance bien lui aussi, et Microsoft annonce un rapprochement (une fusion ?) entre ce service et le Xbox Game Pass. Prometteur.

La version Xbox Series X de Assassin’s Creed Valhalla sera bien dévoilée le 7 mai, en 4K et 120 image par seconde

Mais la grosse annonce concerne les Xbox 20/20, des vidéos d’annonces atour de la Series X qui seront diffuées au rythme d’une vidéo par mois. Le premier Xbox 20/20, fixé au 7 mai (17 h, heure française), dévoilera les jeux Xbox Series X des studios tiers (EA, Activision, Bethesda, etc.). Microsoft promet que tous les jeux présentés tourneront en 4K et 120 images par seconde, et tireront profit du DirectStorage, du raytracing DirectX, ainsi que de temps de chargement « ultra-rapides ». En outre, la plupart des jeux dévoilés le 7 seront compatibles avec le Smart Delivery, ce qui signifie qu’un même jeu acheté sur Xbox One pourra ensuite tourner dans sa version Xbox Series X sans aucun surcoût pour le joueur (un seul achat pour toutes les plateformes compatibles Xbox One/Series X/PC). Difficile de faire la fine bouche…

Halo Infinite est toujours prévu pour 2020, et devrait être la tête de proue de la Xbox Series X au lancement

Il y a mieux encore : le Xbox 20/20 du mois de juillet dévoilera… les premiers jeux exclusifs à la Xbox One Series X (par exclusif, il faut comprendre que ces jeux tourneront sur Xbox One/Series X et PC). Microsoft confirme en effet que ses 15 studios de jeux first party travaillent déjà sur des jeux next-gen, ce qui augure d’un véritable festival d’annonces, même s’il faudra sans doute patienter quelques mois après le lancement de la Series X pour voir débarquer les premiers gros titres.