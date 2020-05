Kickstarter pourrait licencier jusqu’à 45% de ses effectifs

S’il est un acteur de l’industrie auquel on ne pense pas d’office en évoquant les ravages de l’épidémie de COVID-19, c’est bien le financement participatif et les sites qui y sont dédiés. Kickstarter, le plus connu d’entre eux, a en effet subi de plein fouet le soudain manque d’activités et de projets, se retrouvant désormais en bien mauvaise posture. L’entreprise a par conséquent confirmé par un message envoyé à Gizmodo avoir lancé un plan de restructuration validé par l’OPEIU, le syndicat représentant ses employés. Ce dernier a ensuite confirmé que jusqu’à 45% des travailleurs actuels pourraient être licenciés à l’application de ce plan.

D’après les quelques détails présentés, les employés qui devront partir ne seront cependant pas largués dans la nature : tous recevront plusieurs mois d’indemnités de départ, et selon leur salaire, ils continueront de bénéficier de la couverture santé de l’entreprise de quatre à six mois. De plus, ils auront le droit d’aller travailler immédiatement pour des sociétés concurrentes, et dans le cas où leur poste serait à nouveau disponible dans l’année qui suit, ils pourraient y revenir. C’est malheureusement une étape jugée nécessaire pour la survie de l’entreprise, qui suit la tendance pendant la crise sanitaire et économique actuelle.