Le vaisseau Virgin Galactic a décollé pour la première fois de Spaceport America

Malgré la crise actuelle, certaines entreprises continuent à fonctionner et à faire leurs tests, avec un certain optimisme en ce qui concerne leur futur. C’est notamment le cas de Virgin Galactic, qui a fait décoller pour la première fois un appareil destiné à l’espace, le SpaceShipTwo de sa base Spaceport America. Et même s’il ne s’agissait que d’un test où l’appareil est monté à plus de 15 kilomètres pour effectuer une descente en planant, la base d’opérations au Nouveau Mexique a pu remplir son rôle pour la première fois.

L’entreprise, qui se voit en pionnière du tourisme spatial, assure cependant que des mesures ont été prises pour la sécurité et la santé de ses employés : les stations de travail ont été restructurées pour respecter la distanciation sociale, et le port du masque est obligatoire. De quoi continuer à travailler, et pour cause, de nombreux tests sont encore prévus avant que la firme ne puisse être entièrement opérationnelle. Et avec une situation financière pour le moins difficile depuis quelques temps, elle ne s’arrêtera pas tout de suite : Virgin Galactic a misé gros pour être parmi les premiers sur ce marché au potentiel lucratif gigantesque.