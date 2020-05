L’EVO 2020 se tiendra en ligne

Après les nombreuses autres annonces des autres acteurs majeurs du marché comme Blizzard, Riot Games, ou même Valve, les organisateurs de l’EVO viennent de l’annoncer : l’édition 2020 du festival en présentiel est annulée. L’équipe avait déjà communiqué le mois dernier, affirmant qu’ils n’hésiteraient pas à annuler l’événement si la sécurité et la santé des participants comme du public pouvait être mise en danger, ce qui est manifestement le cas. Cependant, une alternative a été trouvée, puisqu’on aura tout de même droit à une version en ligne du tournoi de bagarre.

Maigre consolation s’il en est pour tous ceux qui ont déjà acheté leurs billets, ces derniers seront remboursés en intégralité. Quant à la version virtuelle de ce festival du bourre-pif, peu de détails ont été communiqués. On attendait à la base une line-up solide, avec notamment Street Fighter 5: Champion Edition, Super Smash Bros. Ultimate, Dragon Ball FighterZ, ou encore Marvel VS Capcom 2, mais on ne sait pas encore si le tournoi en ligne proposera les mêmes titres. Quoi qu’il en soit, on se retrouvera donc cet été pour la bagarre dans la joie et la bonne humeur.