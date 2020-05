Amazon dévoile les mécaniques de guerre de son MMO New World

Amazon vient de détailler un des aspects principaux de son MMO en développement, New World : le système de guerre. Le dernier post du journal des développeurs révèle en effet les différentes façons dont les joueurs pourront s’écharper, notamment avec des machines et engins de siège. Dès qu’un territoire sera assez affaibli, les factions pourront déclarer la guerre pour tenter d’en prendre possession. Cette dernière sera ensuite fixée à une date prévue, pour ne pas interrompre les joueurs dans leurs activités comme les donjons ou les raids, et le moment venu, ils seront automatiquement téléportés sur le champ de bataille.

Pour gagner une guerre, les attaquants devront capturer trois points de ralliement situés devant le fort à prendre, avant de pouvoir créer une brèche et de s’engouffrer, prenant ainsi le territoire. Pour ce faire, ils pourront acheter des armes de guerre (les défenseurs y auront eux accès gratuitement) ainsi que divers pièges pour freiner la progression de l’adversaire. Le titre devrait sortir le 25 aout à venir, tandis que la beta fermée se tiendra en juillet, le retard étant dû au coronavirus.