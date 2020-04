Streets of Rage 4 : la licence culte du beat’em all de retour en force (disponible)

Le plus culte des beat’em all nous revient dans une livrée superbement modernisée, et sous la houlette de studios français. Streets of Rage 4, c’est déjà un nom, qui à lui seul dégouline de la nostalgie des salles d’arcade et des premières générations de consoles. Cette version ultime d’une licence que l’on pensait « non-modernisable » est l’œuvre des studios DotEmu, LizardCube et Guard Crush Games, sans oublier les compositions d’Olivier Derivière (hormis les morceaux des premiers niveaux qui sont signées du grand Koshiro). Direction artistique somptueuse, animations soignées, gameplay ultra-vif, sans oublier un roster de base qui donne envie d’en voir plus (17 combattants au total), rien ne manque pour faire de ce jeu l’évènement d’un mois d’avril 2020 marqué par le confinement planétaire.

Pour couronner le tout, Streets of Rage 4 dégueule littéralement de modes de jeu, de l’aventure solo au co-op à 4 joueurs en local, du mode 2 joueurs en ligne au battle mode, sans oublier les modes Duel ou Arcade (avec une seule vie au compteur), c’est l’orgie. A moins d’être réfractaire au genre, Streets of Rage 4 est donc un incontournable, un vrai. Streets of Rage 4 est disponible sur les boutiques de jeux du PC et des consoles PS4, Xbox One (+Xbox Game Pass) et Nintendo Switch.