Microsoft : demande pour le cloud et revenus en hausse pendant le coronavirus

Microsoft a communiqué ses résultats financiers qui couvrent les trois premiers mois de 2020. Le groupe reconnaît avoir été peu touché par le coronavirus pendant cette période.

Le chiffre d’affaires a été de 35 milliards de dollars, en hausse de 15% sur un an. Le bénéfice net est ressorti à 10,8 milliards de dollars (1,40 dollar par action), en progression de 22%. « Notre business model durable, notre portefeuille diversifié et notre position technologique différenciée nous placent en bonne position pour l’avenir », estime Satya Nadella, le patron de Microsoft.

L’activité commerciale globale de Microsoft dans le domaine du cloud — qui comprend la plate-forme Azure, Office 365 et d’autres services — a réalisé 13,3 milliards de dollars de chiffre d’affaires, en hausse de 39%. Pour ce qui est d’Azure seul, les revenus ont augmenté de 59%, mais Microsoft ne donne pas un montant précis.

En outre, la division que Microsoft appelle « More Personal Computing » — qui comprend Windows, la recherche, la Xbox et les produits Surface — s’est élevée à 11 milliards de dollars, en hausse de 3%. Pour la partie « Productivité et processus d’entreprise » — qui comprend Office et LinkedIn — les revenus progressent de 15% à 11,7 milliards de dollars.

Un bon trimestre pour Microsoft donc. Son action à la Bourse en post-séance est de 181,25 dollars, en hausse de 2,15%.