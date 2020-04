USA : les opérateurs offrent des chargeurs de mobile aux hôpitaux

Alors que tout le monde met la main à la pâte pour aider dans cette crise épidémique, les opérateurs téléphoniques et FAI des Etats-Unis ont décidé de faire un geste pour aider à leur manière les patients atteints du COVID-19 dans les hôpitaux. En effet, AT&T, T-Mobile et Verizon, en partenariat avec iHeartMedia, viennent d’annoncer qu’ils livreraient gratuitement des chargeurs de téléphones portables directement dans les établissements de santé afin que les malades pris au dépourvu puissent recharger leurs appareils.

T-Mobile aurait déjà fait don de 20.000 chargeurs dans les villes de Seattle, New York, Los Angeles, New Orleans et San Diego. Verizon a affirmé que des milliers d’appareils avaient été livrés à New York, Chicago, Los Angeles, Seattle, Boston, New Orleans, Detroit et Philadelphia, tandis qu’AT&T s’apprête à donner « des milliers de chargeurs aux hôpitaux des villes du pays les plus touchées par le virus. » Si le geste peut paraître dérisoire pour les plus cyniques, il n’en reste pas moins important : le téléphone reste le seul moyen de communications des malades, mais également le seul lien avec l’extérieur pendant les deux semaines que peut durer un traitement.