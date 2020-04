La NASA fabrique des respirateurs artificiels… nettement moins chers que des respirateurs conventionnels

Les ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory de la NASA n’auront donc mis que 37 jours pour concevoir des prototypes parfaitement fonctionnels de respirateurs artificiels, un appareil de santé particulièrement demandé par ces temps de pandémie. Le VITAL (Ventilator Intervention Technology Accessible Locally) a été fabriqué avec moins de 15% des composants d’un respirateur conventionnel. La NASA affirme en outre qu’une production de masse est parfaitement envisageable.

Ces respirateurs VITAL sont destinés à des patients COVID sévèrement atteints mais ne nécessitant pas encore de réanimation. Le Dr J.D Polk médecin chef de la NASA, a ainsi confirmé que « le but (du Vital, Ndlr) est de diminuer la probabilité que les patients arrivent à ce stade avancé de la maladie et aient besoin d’une assistance respiratoire plus avancée ». Les premiers tests effectués au centre hospitalier Mount Sinai de New York se sont soldés par d’excellents résultats. En conséquence, le JPL n’a pas hésité à soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA.