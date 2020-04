Boyfriend Dungeon : nettoyez des donjons, puis emmenez vos armes au restau

La Ludonarracon, festival numérique du 24 au 27 juillet, met en avant des jeux indépendants originaux, apportant un travail tout particulier à la narration ou à l’ambiance. C’est ici que nous avons découvert Boyfriend Dungeon, qui mélange deux genres que l’on ne s’attendait pas à voir ensemble : le roguelike, et le dating simulator. Le postulat de base est expliqué très simplement : c’est l’été, et notre petit boulot est d’aller nettoyer le donjon du coin rempli de monstres. Mais la période estivale favorise également la détente et les rencontres, c’est pourquoi on réalise vite que les armes utilisées ont des personnalités, mais aussi la capacité de se transformer en humains.

Coïncidence heureuse, vous êtes célibataire, elles sont célibataires, et on voit sans difficulté où le jeu va partir. Afin d’améliorer ces armes, il faudra monter en niveau de relation avec elles grâce à des sorties plus ou moins romantiques. Jusqu’à neuf armes seront disponibles, chacune avec sa propre personnalité, et le titre se veut inclusif au possible : hommes, femmes et non-binaires seront de la partie. Le plus dur restera sans doute la pression sans relâche de la société et la réaction de vos parents quand vous leur présenterez cette très jolie dague, intelligente, drôle et très attentionnée avec qui vous avez vécu des moments parfaits et éliminé bien des menaces. Pour tous les détails sur le titre, rendez-vous directement sur sa page Steam ou son site officiel. Une version Switch a également été annoncée.