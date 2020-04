Riot Games veut combattre le harcèlement sexiste sur Valorant

Riot a déjà réussi un défi de taille en rendant son titre Valorant accessible. Des modes d’entraînement approfondis, aucune pitié et les moyens de lutter contre les tricheurs, les bots et autres revendeurs de clés beta, il est rare qu’un jeu de ce genre soit aussi facile à prendre en main, avec un développeur qui cherche à avoir une communauté aussi propre. Malheureusement, jeu en ligne oblige, il semble impossible d’éviter les trolls. C’est ce qu’a vécu une de ses employées lors d’un de ses streams, et elle en a publié l’extrait sur Twitter : de la drague aussi lourde que gênante, qui se conclut par des insultes lorsqu’elle ne s’y montre pas réceptive.

Même la productrice exécutive du jeu, Anna Donlon, a affirmé ne pas aimer partir en matchmaking seule pour cette raison. Le studio a avancé qu’il « cherchait absolument des solutions sur le long-terme pour rendre Valorant plus sûr – même en solo queue. » Riot avait réussi à diminuer considérablement ce souci sur League of Legends, entre le Tribunal et le système d’honneur, sans toutefois l’éliminer complètement. Ceux qui suivent l’actualité du studio y verront une certaine ironie : l’année dernière, un procès pour discrimination de genre lui a coûté 10 millions de dollars, aussi l’expérience a dû leur apprendre quelques astuces pour lutter contre ces environnements sexistes.