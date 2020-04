Google a brièvement travaillé sur une option pour donner des pourboires aux sites web

Techcrunch vient de mettre la main sur des documents pour le moins surprenants : il s’agit d’une maquette pour une fonction développée par Google, qui avait pour but de permettre aux utilisateurs de donner un pourboire aux sites web qu’ils apprécient. On trouvait ainsi un lien amenant directement sur Google Payments, où l’on pouvait offrir entre 25 centimes et 5 dollars pour montrer notre soutien. Mais manifestement, étant donné que cette fonction n’est pas présente aujourd’hui, on se doute que son développement est tombé dans l’oubli, ce que Google a bel et bien confirmé.

La firme a également fait une déclaration : « Nous considérons qu’il n’existe pas un seul business model qui fonctionne pour tous les éditeurs aujourd’hui, et pensons qu’il est capital d’explorer de nouvelles technologies qui peuvent les aider à gagner plus d’argent. Funding Choices est un bon exemple d’un produit dans lequel nous avons investi de façon conséquente, et va continuer d’évoluer pour soutenir ces éditeurs et leurs stratégies de monétisation. » Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’entreprise a effectivement bien exploré le secteur : Google One Pass a été lancé en 2011, permettant aux utilisateurs de s’abonner pour avoir accès à certains sites, puis a fermé l’année suivante. En 2014, on trouvait Google Contributor, qui supprimait les publicités sur les sites partenaires en échange d’un paiement mensuel, ce service ayant également fermé deux ans plus tard. Il a ensuite fait son retour en 2017, pour devenir en 2018 Subscribe with Google.