Final Fantasy XII a droit à une mise à jour surprise sur PC et PS4

A force de l’attendre, on ne l’attendait plus. Et pourtant, la voilà : les fans qui se sont replongés récemment dans le monde de Final Fantasy XII : The Zodiac Age sur les versions Playstation 4 et PC ont droit à une agréable surprise, puisque la mise à jour apportant certaines fonctionnalités déjà présentes sur Xbox One et Nintendo Switch. En effet, il est désormais possible par exemple de reset les jobs de ses personnages en se rendant à Rabanastre, puis en s’adressant à Montblanc. On peut également changer plus rapidement parmi les trois sets de gambit différents, et ainsi gagner du temps de façon conséquente.

La mise à jour a également apporté la possibilité de choisir « l’OST du jeu original », remplaçant le nouveau mix par la bande son aux samples revus du titre PS2. Sur PC, Square Enix en a profité pour faire sauter le système de DRM Denuvo. Le New Game + n’est cependant pas encore de la partie pour ces deux versions, espérons que le studio les alignera bientôt cependant sur les deux autres, bien plus complètes et surtout avec une meilleure rejouabilité.