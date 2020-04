Final Fantasy XIV va voir son histoire A Realm Reborn raccourcie

On vous l’a dit, et on vous le répète : Final Fantasy XIV est un des meilleurs MMO du moment.Plaisant au niveau de son contenu et sa communauté, il brille cependant principalement par son histoire, qui décolle avec Heavensward, sa première extension, pour atteindre de véritables sommets avec Shadowbringers, sa dernière en date. Seulement, il faut l’admettre, la trame principale de jeu de base et les cinquante premiers niveaux sont beaucoup trop longs par rapport à ce qui est concrètement raconté. Square Enix l’a compris, et va réagir en modifiant quelque peu cette phase de leveling, pour la rendre plus rapide, permettant ainsi aux nouveaux joueurs d’arriver plus vite au meilleur contenu.

Ces changements majeurs devraient intervenir dans la prochaine grosse mise à jour, et ont été détaillés sur un livestream : 13% de la campagne originale ont été directement coupés, tandis que beaucoup de quêtes ont été simplifiées, avec moins d’étapes et d’allers-retours à faire pour les terminer. Par conséquent, l’obtention d’équipement et de points d’expérience va également être mis à jour pour que les joueurs puissent tout de même arriver au niveau 50 relativement vite. Enfin, les zones du jeu de base vont enfin permettre l’utilisation des montures volantes, ce qui devrait accélérer considérablement la vitesse de déplacement.