Parks and Recreation va revenir la semaine prochaine pour un épisode spécial COVID-19

Après plus de cinq ans d’absence, c’est l’heure de se réjouir : le mockumentaire Parks and Rec va réunir son casting une dernière fois pour un épisode spécial, arrivant sur la NBC le 30 avril pour soutenir une oeuvre caritative. Cette dernière n’est autre que la Feeding America’s COVID-19 Response Fund, et l’épisode d’une demi-heure sera dans le thème, puisqu’on y suivra les péripéties de Leslie Knope qui tente de rester en contact avec ses collègues et amis malgré les mesures de confinement mises en place.

Ainsi, on retrouvera tout le casting habituel, avec Nick Offerman, Rashida Jones, Amy Poehler, Aziz Ansari, Aubrey Plaza, Chris Pratt, Rob Lowe, Jim O’Heir, Retta et enfin Chris Pratt. Les conditions de production sont pour le moins particulière, puisque l’actrice ayant fait l’annonce sur son Twitter a déclaré que l’épisode avait été filmé directement chez les différents comédiens. Michael Schur, producteur exécutif, a fait une déclaration pour l’occasion : « Comme beaucoup d’autres personnes, nous cherchions des moyens d’aider et avons senti que ramener ces personnages pour une nuit pourrait récolter de l’argent. J’ai envoyé un e-mail au casting, et tous m’ont répondu dans les 45 minutes qui ont suivi. Notre bonne vieille équipe Parks and Rec a créé un nouvel aperçu de la vie (en quarantaine) à Pawnee, et nous espérons que tout le monde va aimer. Et faire des dons! »