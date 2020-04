La Comic-Con est annulée pour la première fois en 50 ans

L’épidémie de COVID-19 a fait une nouvelle victime parmi les manifestations culturelles, et pas des moindres : pour la première fois de son histoire, la Comic-Con de San Diego va être purement et simplement annulée. L’annonce a été faite directement sur le site de l’événement, mettant en avant que c’est à leur grand regret que les organisateurs ont pris cette décision. Pas de panique cependant pour ceux qui avaient d’ores et déjà acheté leurs billets d’entrée : ils pourront demander un remboursement total, ou les conserver pour les utiliser à la prochaine édition, qui devrait se dérouler l’année prochaine, du 22 au 25 juillet.

Plus qu’un coup dur pour les fans et geeks en tous genres qui espéraient pouvoir se croiser lors de ce festival bien particulier, c’est la ville de San Diego qui va en souffrir. Avec environ 130.000 participants chaque année depuis 2016, c’est une véritable manne financière dont la municipalité et l’économie locale vont devoir se priver cette année. Quant à la WonderCon Anaheim, qui devait se tenir entre le 10 et le 12 avril, elle fera également son retour l’année prochaine, entre le 26 et le 28 mars.