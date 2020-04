Netflix propose des documentaires gratuits sur YouTube

Alors que tout le monde de la tech met la main à la pâte pour tenter d’aider le plus possible à tenir le coup pendant ce confinement, Netflix a pensé aux nombreux étudiants et professeurs coincés chez eux, ne pouvant plus participer aux cours habituels. C’est pourquoi la plateforme a décidé de publier gratuitement sur sa chaîne YouTube US une dizaine de documentaires : pas d’école, ce n’est pas une raison pour arrêter d’apprendre! On trouve par exemple 13th, Chasing Coral, Babies, ou encore Our Planet, chacun étant fourni avec des ressources pensées pour l’apprentissage dans le cadre scolaire, comme des questions ouvrant la discussion, des moyens d’agir à notre niveau, ou encore des liens pour ceux qui voudraient se renseigner plus en profondeur sur les sujets présentés.

L’arrivée de Netflix dans l’univers scolaire n’est pas une nouveauté : depuis des années, la plateforme autorise officiellement les professeurs à utiliser et diffuser son contenu dans le cadre de leurs cours, aussi il n’y a rien d’étonnant à ce que l’entreprise soit encore plus sollicitée maintenant que les leçons se font virtuellement. Les vidéos gratuites sur YouTube sont bien entendu en anglais, et si vous voyez là un problème, pensez plutôt à une bonne opportunité de travailler les langues. Deux apprentissages en un, le monde est bien fait!