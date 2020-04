Windows 10 : la mise à jour majeure de mai 2020 est proposée aux testeurs

Microsoft a pris l’habitude de proposer deux grosses mises à jour de Windows 10 chaque année : une au printemps et l’autre à l’automne. Celle du printemps arrive justement, il s’agira de la mise à jour de mai 2020. La version finale est proposée dès maintenant aux membres du programme Windows Insider.

Les utilisateurs qui s’attendent à beaucoup de nouveautés pour cette mise à jour « majeure » vont être déçus. En effet, à l’instar de la dernière mise à jour majeure de novembre 2019 (qui n’en était pas tellement une non plus), il y a peu de nouveautés au programme.

Cortana peut désormais être retiré de la barre des tâches de Windows 10 et il y a la possibilité de choisir entre taper au clavier ou parler à l’assistant pour avoir des réponses. L’interface globale a également été modifiée pour être plus conviviale. Microsoft a également ajouté des recherches rapides à l’interface de recherche, notamment la météo, les actualités du jour et les nouveaux films. On retrouve également le support de Windows Subsystem for Linux 2 (WSL 2).

Si vous faites partie du programme Windows Insider, ouvrez Windows Update et cliquez sur le bouton « Rechercher des mises à jour » pour récupérer la nouvelle version. Il faudra attendre le mois de mai pour avoir la mise à jour chez tout le monde.