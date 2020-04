La Russie teste des nouveaux missiles anti-satellites

D’après l’US Space Command, la Russie vient d’effectuer une nouvelle série de tests pour ses missiles supposés atteindre et détruire les satellites en orbite autour de la planète. Il s’agirait là de la dixième batterie de tests pour un appareil de ce type là, et pourtant, l’agence spatiale est bien incapable d’affirmer que quoi que ce soit ait été détruit. Elle condamne cependant les processus, qui seraient « une preuve de plus que les menaces visant les programmes spatiaux des USA et leurs alliés sont bien réelles. »

Et ce n’est pas tout, puisque Space Command n’a pas hésité à montrer les dents : « Les Etats-Unis sont prêts et déterminés en ce qui concerne les représailles aux agressions et la défense de notre nation, de nos alliés, et des intérêts des USA contre les menaces spatiales. » Les tests russes auraient commencé en 2014, pour ce qui est désormais nommé le projet Nudol, et le dernier en date aurait eu lieu en novembre dernier d’après la Secure World Foundation. Voilà qui ne devrait clairement pas désamorcer les tensions grandissantes entre les grandes puissances mondiales.