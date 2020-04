Doctor Strange in the Multiverse of Madness : le réalisateur culte Sam Raimi aux commandes

Les rumeurs avaient vu juste : le réalisateur culte Sam Raimi, à qui l’on doit Evil Dead et la première trilogie Spider-Man, sera bien aux commandes du second volet des aventures de Doctor Strange. Intitulé Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ce prochain chapitre du MCU alignera toujours un joli casting, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle du Dr Strange, Elizabeth Olsen en Sorcière Rouge, Benedict Wong… en Wong, et Chiwetel Ejiofor en Baron Mordo. Disney/Marvel ayant la triste réputation de censurer contrôler à outrance le contenu de ses films, on croise les doigts pour que le génial Raimi puisse réellement disposer d’une véritable liberté artistique. La question se pose d’autant plus que les films du MCU finiront tous sur le service Disney+, et que la totalité des contenus de la plateforme de SVoD doivent pouvoir être vus par des enfants de 5 ans (exit les PG13).