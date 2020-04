La France prépare une application qui a pour nom StopCovid dans la lutte contre le coronavirus. Mais pour le secrétaire d’État au numérique Cédric O, son intérêt pourrait être limité. Il a fait cette déclaration aujourd’hui devant la commission des affaires économiques du Sénat.

L’application StopCovid doit permettre à l’utilisateur d’être prévenu s’il a croisé une personne contaminée par le Covid-19. Son principe consiste à stocker sur le smartphone pendant une durée définie l’identifiant de tous les smartphones possédant l’application qui ont été détectés à proximité grâce au Bluetooth.

Mais voilà, le Bluetooth a ses limites comme l’explique Cédric O. La technologie sans fil ne permet pas en soi de mesurer exactement la distance entre deux smartphones et donc de savoir s’il y a un réel risque de contamination ou non entre les porteurs des appareils.

« C’est l’objet d’un travail très intense que nous menons avec les Allemands, qui ont un peu d’avance sur nous mais qui ont partagé leur expertise avec nous », a-t-il indiqué. « Est-ce que nous allons réussir à avoir quelque chose qui soit suffisamment précis pour que cela serve son objectif épidémiologique, je suis optimiste mais pas totalement certain », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d’État a également touché deux mots au sujet du partenariat entre Apple et Google pour faciliter les gouvernements à développer des applications comme StopCovid. Cédric O explique qu’ils « n’ont pas expliqué exactement ce qu’ils prévoyaient » et ajoute que « toute aide peut être bienvenue (…) mais elle doit se faire aux conditions des gouvernements » des pays concernés. En complément, il indique que l’État sera propriétaire de l’application StopCovid et le code sera accessible à tous.