Paris COVID-19 : les images saisissantes de la capitale vue de drone

C’est du jamais vu. La pandémie de COVID-19 qui déferle sur le monde a plongé nos civilisations modernes dans la stupeur… et le confinement. Les grandes métropoles généralement grouillantes de vies ressemblent désormais à des décors de films post-apo. La société française Drone Press a capturé quelques images de Paris vu de drone, et il faut presque se pincer pour croire à la réalité de ses images, de cette Place de l’Etoile presque totalement désertée en pleine journée de printemps, de ces Champs Elysées absolument vides, ou du Musée du Louvres sans le moindre visiteur. Heureusement, quelques rares véhicules sillonnent encore les artères de la capitale et rappellent que toute forme de vie n’a pas disparu, mais ces images resteront sans doute imprimées durablement dans nos mémoires. Rappelons que les premières étapes du déconfinement seront mises en place à partir de la mi-mai (mais que Paris a peu de chances d’être concerné au vu du niveau d’infection en Ile de France).