L’hélicoptère martien de la NASA est terminé

Malgré la crise sanitaire actuelle, la NASA serait sur le point de terminer la préparation de Perseverance, le rover destiné à l’expédition sur Mars qui devait à l’origine être lancée cet été, entre le 17 juillet et le 5 aout. Les équipes ont réussi la semaine dernière l’assemblage de l’appareil, ainsi que les tests appropriés. Enfin, ils ont pu sortir leur hélicoptère dédié, et l’attacher directement sur le ventre de l’appareil : ce devrait être une étape capitale dans l’utilisation d’appareil spatiaux volants pilotés à distance. Sur le papier, ce devrait être concluant, puisque tous les tests reproduisant les conditions martiennes ont été passés avec brio par l’hélicoptère.

L’opération réunissant le Perseverance et l’hélicoptère a eu lieu le 6 avril, après qu’il ait été confirmé que ce dernier pouvait envoyer et recevoir les données, et la charge électrique émise par le rover. Le plus intéressant, c’est que cette machine et son alimentation vont dépendre de ce rover, jusqu’à l’arrivée au cratère Jezero où elle utilisera des panneaux solaires. Environ deux mois et demie après son arrivée sur mars, cet hélicoptère ce détachera, et se lancera dans son dernier test : 30 jours de vol sur la planète rouge