Instagram: Les messages privés sont désormais accessibles depuis les ordinateurs

L’interface et l’utilisation d’Instagram en cross-platform est un exemple parfait de processus contre-intuitifs, à l’écosystème bordélique et incohérent à souhait. Les développeurs ont semble-t-il fini par le réaliser, et proposent après des années une fonction dont l’absence nous renvoie tout droit dans les années 2000 : il est désormais possible d’accéder à ses messages privés depuis un ordinateur, ou même simplement un navigateur internet. Ces derniers étaient auparavant uniquement accessibles depuis les smartphones et certaines tablettes depuis la sortie de l’app.

Les développeurs auraient lancé les tests pour cette « nouveauté » l’année dernière, et lancé la fonction en beta fermée il y a quelques mois en janvier, promettant qu’un test public suivrait de près. Nous y sommes enfin, puisque les messages sont accessibles depuis le web. Pour ce faire, il suffit d’aller sur son compte Instagram, et de regarder en haut à droite : à partir de là, toutes vos conversations seront disponibles, avec la majorité des fonctions de l’application mobile, clavier à emojis compris. Une étape de moins sur le chemin vers la modernité, alors que les développeurs ont des priorités toujours plus étranges pour le futur d’Instagram.