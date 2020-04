Disney+ cartonne déjà en France et se veut 2e, juste derrière Netflix

Disney+ cartonne partout où il passe et c’est aussi le cas en France. Il est déjà le deuxième service de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) en France, alors qu’il est lancé depuis le 7 avril. La première place est occupée par Netflix.

Le cabinet NPA Conseil révèle que plus de 14% des consommateurs de vidéo à la demande par abonnement ont visionné un contenu sur Disney+. Le service a d’ailleurs placé 25 de ses titres dans le top 100 des programmes les plus visionnés en SVOD. Le titre Disney le plus populaire a été sans surprise The Mandolarian, la série autour de l’univers Star Wars qui suit un chasseur de prime et où l’on y découvre Baby Yoda (qui a pour l’instant le nom L’Enfant).

Netflix reste donc à la première place, mais le service commence à perdre des parts de marché. NPA Conseil évoque une baisse de 15 points par rapport à sa moyenne depuis le début de l’année. Il sera intéressant de voir l’évolution étant donné que Disney+ vient à peine de se lancer en France.

Il est également intéressant de noter que la consommation de SVOD n’a pas forcément augmenté depuis l’arrivée de Disney+. Ce sont surtout des clients de Netflix qui ont basculé sur la plateforme concurrente. 11,5% des Français (6,1 millions) des 15 ans et plus ont regardé un contenu en SVOD le 7 avril, jour où Disney+ est arrivé en France.

Disney+ est proposé pour 6,99€/mois ou 69,99/an. Chez Netflix, les prix s’échelonnent de 7,99€/mois à 15,99€/mois.