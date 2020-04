Le Surface Duo montre sa première photo

Alors que Microsoft s’est fait plutôt discret depuis l’annonce l’année dernière de ses prochains produits Surface, le Neo et le Duo, ce dernier vient de faire une brève apparition. A l’origine principalement connue pour son concept relativement nouveau à deux écrans, le Surface Duo vient de s’illustrer : Panos Panay, directeur des produits, a publié sur son compte Instagram la toute première photo prise avec la tablette du constructeur. Le réseau social n’est pas connu pour l’incroyable qualité de ses photos et de sa compression, mais on a tout de même là un aperçu de ce que la bête a dans le ventre au niveau de son appareil photo.

La com’ de Microsoft s’est essentiellement orientée autour des deux écrans, principale nouveauté de l’appareil, aussi on ne s’attendait pas à un monstre au niveau de la prise de photos. Cependant, avec le public de professionnels en quête de productivité toujours plus optimisée que Microsoft vise avec cette nouvelle mouture de la surface, on peut s’attendre à ce que la firme ait mis les moyens au niveau du hardware.