TikTok promet 375 millions de dollars pour la lutte contre le COVID-19

TikTok vient d’annoncer une série d’efforts et de levée de fonds bien particuliers afin de venir en aide aux principaux acteurs de la lutte contre la propagation du COVID-19, mais aussi à divers organismes directement touchés par la crise. La société a ainsi promis un total de 375 millions de dollars : 250 millions seront directement des fonds, 100 millions en crédits publicitaires, et 25 millions sont prévus en espaces publicitaires dédiés aux campagnes d’information et de prévention pour la santé et la sécurité. L’entreprise a détaillé davantage la façon dont ces 250 millions de dollars de dons directs seront distribués.

Ainsi, on retrouvera 150 millions pour le Health Heroes Relief Fund, qui s’occupe de fournir des moyens matériels et du soutien moral pour les employés du corps médical, première ligne de front contre la maladie. 40 millions iront au Community Relief Fund, aidant les différentes communautés affectées par le vieux, tandis que 50 millions seront dédiés à différentes initiatives facilitant l’apprentissage et les cours à distance. TikTok rejoint ainsi la longue liste d’entreprises du numérique mettant la main à la pâte pour que cette crise se déroule le mieux possible, toutes proportions gardées.