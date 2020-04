Hearthstone : Déjà un premier nerf pour le chasseur de démons

Alors que Blizzard avait enfin réussi à créer la surprise pour Hearthstone en implémentant une nouvelle classe, chasseur de démons, les développeurs sont restés dans leur moyenne habituelle : la classe était apparemment nettement trop forte, et a subi les coups du fameux marteau à nerfs. Avec une sortie mardi, et une réaction dès mercredi soir pour en modifier les cartes, l’extension a bien vite été corrigée par le studio. Plus précisément, ce sont quatre cartes centrales qui ont eu leur puissance revue à la baisse :

Skull of Gul’dan – Mana cost increased from 5 to 6.

– Mana cost increased from 5 to 6. Imprisoned Antaen – Mana cost increased from 5 to 6.

– Mana cost increased from 5 to 6. Eye Beam – Outcast Mana cost increased from 0 to 1.

cost increased from 0 to 1. Aldrachi Warblades – Durability decreased from 3 to 2

La décision semblait en effet nécessaire, puisque d’après HSReplay, site non-officiel de statistiques sur le jeu, cette nouvelle classe détient tout simplement le meilleur win-rate en standard, en wild, et même en arène. Blizzard a affirmé que ce ne sont pas là les marques de l’équilibrage final, et que dans l’avenir et les semaines à venir, « des micro-ajustement plus précis » allaient être effectués.