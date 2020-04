Space Force (Netflix) : premières images pour la nouvelle série du créateur de The Office

La nouvelle série « spatiale » de Netflix se dévoile enfin… un peu. Les showrunners Space Force ne sont autre que Steve Carrel (qui joue aussi le rôle principal), et Greg Daniels, qui n’est autre que le scénariste de la série culte The Office ! Le teaser de la série pose le cadre de cette série-comédie qui semble faire concurrence à l’excellent Avenue 5 de HBO : « Le 18 juin 2018, le gouvernement fédéral annonce la création d’une 6e Division au sein des forces armées américaines. L’objectif de cette nouvelle section : défendre les satellites contre des attaques et exécuter diverses missions liées aux opérations spatiales… plus ou moins. Voici l’histoire des hommes et des femmes qui vont devoir comprendre de quoi il s’agit”. Le casting est à la hauteur des ambitions de Netflix : outre Steve Carrel, on note la présence au casting de Lisa Kudrow, Ben Schwartz, John Malkovich et Diana Silvers. Du très beau monde donc. Les premières images viennent de tomber, tout comme la date de diffusion, fixée au 29 mai prochain.