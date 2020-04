Des robots apprennent à marcher seuls grâce aux algorithmes Google

Alors que la robotique s’annonce comme un pilier central du futur très proche dans tous les domaines, le travail reste à faire pour les rendre aussi opérationnels qu’on le souhaiterait. Leur autonomie, point important s’il en est, reste encore à l’état de concept. Mais on y arrive petit à petit grâce aux travaux des ingénieurs sur l’intelligence artificielle : en l’occurrence, ce sont les recherches d’une équipe de Google Robotics qui vient probablement d’apporter sa pierre conséquente à l’édifice, avec un travail sur les algorithmes qui va grandement aider le développement des prochaines idées.

En effet, les scientifiques ont modifié des algorithmes déjà existants pour que des robots à quatre pattes puissent apprendre à marcher, reculer et se tourner, le tout en seulement quelques heures. Ce travail d’apprentissage est habituellement effectué en simulation virtuelle, mais certains paramètres et facteurs peuvent être extrêmement longs à imiter : aussi, l’équipe a décidé de lancer ces protocoles directement, en passant cette étape. Et même si l’intervention humaine reste nécessaire dans certains cas, cette méthode a permis aux robots d’apprendre considérablement plus vite les bases du déplacement, et d’atteindre à terme l’autonomie. La méthode actuelle n’est cependant pas viable dans la plupart des cas, puisqu’elle est basée sur un système de motion capture au dessus de la machine lui permettant de se situer, dont la plupart des robots ne sont pas équipés. Les chercheurs restent cependant optimistes, et espèrent pouvoir adapter ces algorithmes à tous types d’appareils.