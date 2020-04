Switch : Nintendo augmente la production au vu de la demande pendant le confinement

Il faut bien s’occuper pendant le confinement et certains ont décidé de se tourner vers les jeux vidéo. Nintendo, justement, voit une belle demande pour sa Switch depuis quelques semaines, à tel point qu’elle est en rupture de stock chez certains revendeurs.

Selon Digitimes, Nintendo a demandé à ses sous-traitants partenaires, à savoir Foxconn et Hosiden, d’augmenter de 20% la production de la Switch. Cela concerne aussi bien la Switch « normale » que la Switch Lite, à savoir le modèle qui peut uniquement être joué en mode portable, là où le modèle « normal » peut être connecté au téléviseur si besoin pour jouer sur un grand écran.

Les problèmes de stocks de Switch en ce moment ne sont pas réellement étonnants. Il y a un jeu qui cartonne depuis peu et il s’agit d’Animal Crossing : New Horizons. Beaucoup de personnes semblent intéressées pour acheter une Switch et profiter du nouveau titre, ce qui est tout bénéfique pour Nintendo. Mais il faudra être patient : certaines personnes qui ont passé commande ne seront pas livrées avant la fin du mois au mieux. C’est notamment le cas dans quelques régions, dont Taïwan.