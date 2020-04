Bouygues Telecom ajoute la possibilité de voir les chaînes TV depuis un navigateur

Bouygues Telecom propose désormais une nouvelle possibilité de voir les chaînes de télévision : en passant par son navigateur Internet directement. Le service B.tv est proposé à l’adresse bouyguestelecom.fr/tv-direct/.

Il est nécessaire de se connecter avec son identifiant Bouygues Telecom (le même qui est utilisé pour accéder à l’espace client). Si vous êtes un client fixe, il s’agit de l’adresse @bbox.fr et du mot de passe. Si vous êtes un client mobile, c’est le numéro de téléphone et le mot de passe. Et si vous êtes un client avec la 4G box, il faut entrer le numéro de téléphone associé à la 4G box et le mot de passe, comme l’explique Bbox-Mag.

Plusieurs chaînes TV sont disponibles. Bouygues Telecom offre la possibilité de filtrer les contenus pour s’y retrouver plus facilement, en séparant la musique, le sport et l’info. Autre option intéressante : la possibilité de revenir en arrière si un programme a déjà commencé et que vous avez loupé le début. Il est aussi possible de revenir au direct à tout moment.

L’accès aux chaînes de télévision depuis son navigateur est gratuit pour tous les clients de Bouygues Telecom. Aucune option particulière n’est requise.