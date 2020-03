CD Projekt Red travaille sur un nouveau RPG dans l’univers de The Witcher

Le studio polonais CD Projekt RED n’a pas fini d’aligner les semaines de crush. Alors que le très prometteur Cyberpunk 2077 est toujours en phase de testage (bugs et compagnie…), Adam Kicinski, président de CD Projekt, nous informe que le studio polonais réfléchit déjà à un nouveau projet de RPG médiéval. Ce titre prendra place dans l’univers de The Witcher, et son développement pourrait démarrer dans la foulée du lancement de Cyberpunk 2077 (soit après le 17 septembre). Au passage Adam Kicinski confirme que The Witcher et Cyberpunk 2077 sont bien les deux licences sur lesquelles le studio va s’appuyer ces prochaines années.

Plus étrange cette fois, le sorcelleur Geralt de Riv ne sera peut-être pas le héros de cette nouvelle aventure. L’empressement du studio à relancer la licence The Witcher est plutôt compréhensible : les ventes du jeu The Witcher 3 ont littéralement explosé suite à la diffusion de la série Netflix (+500% sur Steam !), et le film d’animation The Witcher : Nightmare of the Wolf (plutôt prometteur) pourrait encore relancer l’engouement.