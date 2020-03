Les Etats-Unis sur le point d’interdire (en partie) les drones fabriqués à l’étranger

La crise du coronavirus fleure bon la bonne aubaine un Donald Trump toujours friand de mesures protectionnistes. Si l’on en croit le site Techcrunch, le 45ème président américain s’apprêterait en effet à parapher un décret d’interdiction de tous les drones fabriqués à l’étranger. Cette interdiction de vente concernerait les administrations, ministères ainsi que les organismes fédéraux ; à priori donc le grand public resterait autorisé à acheter ce type de drone.

Un drone Phantom de DJI

Comme lors du décret anti-Huawei, la Maison Blanche invoquerait des risques pour la sécurité nationale, risques qui seraient avant tout portés par les sociétés chinoises (qui ont certes pour obligation légale d’assister les services de renseignements de Pékin). DJI, le numéro un mondial du secteur (7 drones sur 10 vendus dans le monde), semble donc directement visé par ce décret, d’autant plus que le fabricant reste très populaire dans les agences et organismes fédéraux, ces derniers estimant que les appareils de la marque sont « sûrs pour une utilisation dans les opérations gouvernementales ». Donald Trump et son équipe ne sont visiblement pas de cet avis : le décret anti-DJI abandonnerait le marché US aux drones fabriqués sur place, ce qui constituerait un gros coup de pouce concurrentiel pour nombre d’entreprises américaines aujourd’hui à la peine sur ce secteur.