Réalité augmentée : Magic Leap chercherait activement un repreneur

Si les ventes de casques VR commencent enfin à décoller (succès réel du PSVR et de l’Oculus Quest), il n’en va pas de même pour les périphériques AR. Ainsi, les ventes du Magic Leap One – les lunettes AR du fabricant Magic Leap – seraient particulièrement faibles (aux alentours de 6000 exemplaires écoulés), au point que la startup américaine chercherait activement un repreneur et envisagerait son rachat par un groupe aux finances solides.

Si l’on en croit des informations de Bloomberg, Magic Leap aurait déjà contacté Facebook concernant un possible rachat ou prise importante de participations, mais le propriétaire d’Oculus a préféré décliner l’offre. Google et Alibaba font partie des gros investisseurs de la startup, mais rien n’indique aujourd’hui que ces deux géants soient intéressés par une acquisition. Magic Leap s’était fixé pour objectif d’écouler 100 000 exemplaires de son casque AR Leap One. Les ventes globales avoisineraient les 6000 unités. Un nouveau casque Magic Leap 2 serait déjà en chantier pour 2021, mais plusieurs sources affirment aujourd’hui que le projet est menacé.