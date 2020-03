Panzer Dragoon : le grand classique de la Saturn bientôt de retour en VR (en quelque sorte…)

Panzer Dragoon, le grand classique de la Sega Saturn (il y a donc près de 35 ans) sera bientôt de retour en VR… en quelque sorte. Le petit studio japonais Wildman développe en effet un titre compatible PCVR baptisé The Gunner of Dragoon, un jeu qui pioche allègrement dans le game-design de plusieurs niveaux de Panzer-Dragoon… sans être pour autant une suite officielle. Le jeu propose une vue à la première personne en lieu et place de la vue TPS des trois opus originaux, ce qui est plutôt logique dans l’optique d’une adaptation VR. Le tirs d’effectuent à la manette/contrôleur VR, et l’on retrouve les jets multiples permettant d’atteindre plusieurs cibles en un coup. The Gunner of Dragoon nécessite encore un peu de travail pour parvenir à la version commerciale, mais on se délecte déjà de dégommer du dragon… à dos de dragon. Depuis Game of Thrones, chevaucher un dragon est (redevenu) l’un de mes fantasmes ; inutile de préciser que votre serviteur attend donc ce Gunner of Dragoon avec une certaine impatience.