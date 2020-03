Le lancement de la PC Engine Core Grafx mini reporté pour cause de coronavirus

C’est le type d’annonce qui devrait se multiplier ces prochaines semaines. Outre les annulations ou reports de nombreux salons (GDC, MWC, Taipei Show, etc.), l’épidémie de COVID-19 se traduit aussi par des changements de calendrier concernant le lancement de certains produits : la sortie du dernier James Bond est reportée à la fin de l’année… et la PC Engine Core Grafx mini (TurboGrafx-16 mini au USA, PC Engine mini au Japon) sera commercialisée au delà de la date prévue du 19 mars (sans autre précision). En cause ici, de gros soucis dans la production de la console rétrogaming, les usines chinoises ayant bien du mal à livrer le volume de composants nécessaires.

Rappelons ici que la console sera livrée avec une manette, un câble USB et un câble HDMI; 50 jeux ont été préinstallés dans la bécane, et il sera possible d’acheter des accessoires, comme des manettes supplémentaires, le Multi Tap (pour rajouter jusqu’à 5 Pads) et un adaptateur secteur.

La liste des jeux préinstallés (version USA/Europe) :

Air Zonk

Alien Crush

Blazing Lazers

Bomberman ’93

Bonk’s Revenge

Cadash

Chew-Man-Fu

Dungeon Explorer

J.J. & Jeff

Lords Of Thunder

Military Madness (Nectaris)

Moto Roader

Neutopia

Neutopia II

New Adventure Island

Ninjaspirit

Parasol Stars

Power Golf

Psychosis

R-Type

Soldier Blade

Space Harrier

Victory Run

Ys Book I&II