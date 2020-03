The Batman : après le costume de Robert Pattinson, la Batmobile !

Après le court teaser qui nous avait dévoilé l’acteur Robert Pattinson dans son costume de justicier, Matt Reeves, le réalisateur de The Batman, nous dévoile les premiers clichés de la célèbre Batmobile. Le véhicule de l’homme chauve-souris a des airs de mustang customisée, ce qui nous change de l’esthétique un peu « WTF » du précédent char d’assaut (dans le Batman de Nolan), mais reste un cran en dessous de la superbe Batmobile du Batman de Tim Burton (avec Michael Keaton et Jack Nicholson en vedettes). On semble donc se diriger vers un Batman nettement plus « réaliste », ce qui pourrait aussi être vu comme une forme de « convergence » entre l’univers de ce Batman et le Joker de Todd Phillips (là encore avec une vision réaliste du Joker). Le film The Batman sortira en salles le 23 juin 2021.