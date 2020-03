Le nouveau Google Assistant arrivera en France dans quelques mois

Une nouvelle version de Google Assistant existe et elle est pour l’instant réservée à la version anglaise de l’assistant. Elle a été dévoilée l’année dernière avec les Pixel 4 et Pixel 4 XL. À quand un lancement en France ? Selon un cadre de Google, c’est une question de mois.

« Nous ne visons pas la fin de l’année », a indiqué Behshad Behzadi, le directeur de l’ingénierie au sein des équipes de Google Assistant à Zurich, auprès de Frandroid. Il n’offre pas un créneau plus précis, mais souligne tout de même que Google veut proposer la nouvelle version dans quelques mois dans sa version française. Dans la même lignée, il est possible que les smartphones Pixel de Google soient les seuls qui puissent en profiter au départ. Ceux qui ont un Samsung, Huawei ou une autre marque pourraient donc attendre un peu plus longtemps.

Pour rappel, le nouveau Google Assistant a un affichage plus discret et n’occupe plus tout l’écran. De plus, il sait tenir la conversation et comprendre l’utilisateur sans que ce dernier n’ait à dire « OK Google » à chaque fois qu’il veut parler. On peut ainsi dire « Montre-moi des photos de Paris », attendre le résultat puis dire « Uniquement celles avec de la nourriture ». Google Assistant va alors s’exécuter et comprendre que le sujet est toujours le même (des photos de Paris en l’occurrence). Enfin, le nouveau Google Assistant s’exécute en local sur le smartphone et n’envoie plus chacune des requêtes sur les serveurs de Google, ce qui permet de gagner du temps.

Google doit tenir sa conférence I/O 2020 du 12 au 14 mai. Nous en saurons peut-être un peu plus au sujet de la disponibilité française lors de ce rendez-vous.