Samsung construit un énorme centre de R&D au Vietnam

Le Vietnam est la nouvelle tête de proue « stratégique » de la croissance de Samsung. Le géant mobile produit au Vietnam la moitié de ses smartphones et ne cesse d’investir dans le pays. La dernière annonce confirme cette tendance lourde : Samsung vient d’officialiser le démarrage de la construction d’un immense centre de Recherche et Développement (R&D) situé à Hanoi. Le bâtiment accueillera à terme entre 2200 et 3300 salariés, des salariés qui plancheront dans des domaines de recherche… encore non précisés ! Ce nouveau centre de R&D ouvrira ses portes en 2022.

Les analystes estiment que le montant total des investissements de Samsung au Vietnam se monte désormais à 17 milliards de dollars, soit le plus grand pôle d’investissement après la Corée du Sud. Samsung à des centres de R&D disséminés au quatre coins du globe, en Chine, au Vietnam donc, en Corée du Sud, au Canada, en Angleterre et aux Etats-Unis.