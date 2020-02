Le coronavirus retarde la sortie de Sonic en Chine

Le film Sonic the Hedgehog réalise un véritable carton en salles. Après 10 jours d’exploitation, les aventures du petit hérisson bleu cumulent plus de 200 millions de dollars au box-office (106 millions aux Etats-Unis + 96 millions à l’international), ce qui en fait déjà le 4ème film le plus rentable basé sur un jeu vidéo. Ce score est d’autant plus impressionnant que les recettes du film n’intègrent pas encore le marché chinois. Sonic the Hedgehog devait débarquer dès cette semaine en Chine, mais l’épidémie du coronavirus en aura finalement décidé autrement.

Paramount Pictures annonce aujourd’hui qu’ « en raison de la situation actuelle en matière de coronavirus, la date de sortie du film Sonic the Hedgehog en Chine est reportée, et nous annoncerons la nouvelle date de sortie ultérieurement ». En toute logique, Paramount Pictures ne s’engage sur aucune date, et n’en annoncera sans doute pas tant que l’épidémie du coronavirus restera active. D’une certaine façon, on peut dire que le coronavirus aura réussi à prendre Sonic de vitesse…