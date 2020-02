Jeux vidéo : les ventes reculent en France, dans l’attente de la PS5 et de la Xbox Series X

Le marché du jeu vidéo en France a connu une baisse en 2019. Les ventes totales de matériel (PC et consoles), de jeux — y compris sur mobile — et d’accessoires ont atteint un chiffre d’affaires de 4,8 milliards d’euros, a précisé le Syndicat des éditeurs de logiciels (Sell). Cela représente une baisse de 2,7% sur un an.

Ce n’est pas une réelle surprise : beaucoup de joueurs attendent maintenant la PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft qui arriveront toutes les deux à la fin de 2020. C’est d’ailleurs pour cette raison que le Sell s’attend à ce que le marché du jeu vidéo en France dépasse les 5 milliards d’euros en 2020 ou 2021.

Concernant 2019, le chiffre d’affaires généré par l’écosystème des consoles (comprenant les jeux et accessoires) a diminué de 9% sur un an à 2,5 milliards d’euros, mais il représente toujours plus de la moitié (52%) du marché total. Les ventes de consoles ont diminué de 21%, tandis que celles des jeux physiques associés (avec FIFA 20, Call of Duty: Modern Warfare et Mario Kart 8 Deluxe qui ont dominé) ont perdu 11%. Les ventes dématérialisées (jeux complets, abonnements, achats dans les jeux) sur console sont restées stables.

Du côté de l’écosystème des PC gaming, les revenus ont baissé de 12% à 1 milliard d’euros, en raison d’une baisse du prix des jeux en moyenne sur ce support mais aussi de la désertion des joueurs occasionnels qui se tournent, étonnamment, vers le jeu sur mobile. Le mobile, justement, est le seul qui a progressé : +28% à 1,2 milliard d’euros. Tous les revenus proviennent des ventes dématérialisées et des microtransactions au sein des jeux.