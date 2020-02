Star Wars: The High Republic : Lucasfilm dévoile un nouvel embranchement pour des livres et des Comics

L’univers Star Wars continue de s’étendre encore : Lucasfilm vient de dévoiler le projet Star Wars : The High Republic, qui correspond à un nouvel embranchement de la saga se déroulant 200 ans avant les évènements de La Menace Fantôme. Surtout, Star Wars: The High Republic se déclinera exclusivement en livres et en Comics destinés aux petits (et grands) enfants. Le Lore de cet embranchement racontera un âge d’or de l’Ordre Jedi et de la République, une période quasi idyllique perturbée toutefois par les Nihil, des « vikings de l’espace » pas franchement doués pour la conversation.

Tous les auteurs (scénaristes, dessinateurs) de ce nouvel arc narratif se sont réunis durant plusieurs semaines au Skywalker Ranch afin de peaufiner les différentes histoires, faire en sorte de limiter les incohérences (entre un roman High Republic et un Comics par exemple) et respecter l’univers original Star Wars. Dès le mois d’août 2020, un livre pour enfant, un roman ainsi que plusieurs numéros de Comics introniseront l’univers de The High Republic. Et bien sûr, d’autres lancement « groupés » suivront…