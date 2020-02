Hideo Kojima dévoile un trailer de Death Stranding… à la manière du 1917 de Sam Mendes

Death Stranding est l’une des claques AAA de la PS4. Visuellement stupéfiant (c’est peu de le dire) et doté d’un gameplay particulièrement original (le walking game simulator revisité à la sauce fantastico-S.F-survival), Death Stranding est un OVNI vidéoludique porté par la vision du génial et controversé Hideo Kojima (le père de Metal Gear Solid). Le créateur japonais vient de teaser un nouveau trailer de Death Stranding… trailer qui fait immanquablement penser à la bande-annonce du film 1917 de Sam Mendes, un métrage sur la guerre de 14 réalisé en un seul plan séquence (enfin presque…). On connaissait déjà la cinéphilie de Kojima et le goût de l’artiste pour les cinématiques proprement mises en scène, mais ce teaser pourrait bien cacher l’annonce d’un DLC… ou tout simplement rapeller l’arrivée, dès cet été, de la version PC de Death Stranding (disponible simultanément sur Steam et l’Epic Games Store)?



