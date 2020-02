Borderlands : le réalisateur Eli Roth en charge du film adapté du jeu vidéo

Alors que le film Sonic continue sa course au sommet du box-office, une autre grosse licence du JV aura bientôt droit à sa version ciné : Eli Roth (Hostel, Cabin Fever) a en effet été choisi pour être le réalisateur d’un film adapté du jeu vidéo Borderlands ! Le réalisateur américain, dont la série adaptée du comics Locke and Key vient tout juste de sortie sur Netflix, a confirmé l’info avec enthousiasme sur son compte Twitter (avec un montage « Photoshop » du plus bel effet).

I’m very excited to welcome Eli Roth as Director of the Borderlands movie in development with Lionsgate and Arad Productions. Please welcome @EliRoth to the team and be sure to catch the @GearboxOfficial Main Theater Show at #PAXEast on 2/27 to learn more. #borderlandsmovie pic.twitter.com/Uaxs7jm10i

— Randy Pitchford (@DuvalMagic) February 20, 2020