Shenmue III : les ventes du jeu en dessous des attentes ; verra t-on la fin des aventures de Ryo ?

Verra t-on un jour la fin des aventures de Ryo ? Yu Suzuki, créateur de la licence Shenmue sur Dreamcast, avait déclaré que le chapitre III ne « clôturait » que la moitié de l’aventure totale, une déception pour nombre de fans qui craignaient de ne jamais jouer au dernier chapitre, faute de financement. Ces craintes sont aujourd’hui fondées : Embracer Group, qui n’est autre que la maison mère de KochMédia/Deep Silver (le studio de développement de Shenmue III), a publié il y a quelques jours ses résultats financiers, et les nouvelles ne sont pas bonnes pour le troisième chapitre de la saga.

Devant le parterre d’investisseurs, le CEO d’Embracer Group Lars Wingefors a bien tenté de relativiser l’ampleur de la catastrophe , expliquant que le jeu s’en était « bien sorti financièrement » et qu’il s’agissait au final d’un « produit de niche ». Ces propos plutôt « diplomatiques » se sont heurtés de plein fouet au compte rendu des résultats d’Embracer, un document qui stipule noir sur blanc que les ventes du jeu ont été « en dessous des attentes » (sachant que ces attentes n’étaient pas celles d’un titre AAA ni même AA). Le même document stipule que Shenmue III a réuni seulement 50 000 joueurs durant le Q3 2019 (trimestre de sortie du jeu) ! La niche est décidément toute petite, minuscule même.

Shenmue III a réalisé une telle contre-performance qu’Embracer a réévalué drastiquement à la baisse ses objectifs financiers (52,4 millions de dollars au lieu des 59,5 millions qui étaient initialement prévus). Ce coup de froid sonne le réveil d’un projet chaotique marqué par une véritable guerre des fans du jeu original. En effet, le développement de Shenmue III avait rapidement montré de gros signes de faiblesses… techniques : visages grotesques des protagonistes, animations totalement datées, gameplay encore plus poussif que celui du titre d’origine, sans compter l’absence du gros point fort de Shenmue 1&2, c’est à dire un réel monde ouvert et persistant : tout ou presque semblait à revoir, hormis peut-être la superbe B.O.

A partir de là, un certain nombre de fans (plutôt vindicatifs sur les forums) ont commencé à retourner ces faiblesses pourtant évidentes… en atouts, et surtout se sont placés en position de dire à quoi devait ressembler le jeu (soit une version passéiste et dépassée devenue nécessaire pour soit disant garder l' »esprit » du titre original). Ces « gardiens du temple » Shenmue ont surtout refusé d’entendre d’autres fans du jeu original qui demandaient de leur côté un projet un peu plus actualisé, les considérant tout de go comme de « mauvais » fans du jeu. Malheureusement, ce sont ces gardiens du temple que Yu Suzuki, sans doute trop âgé et pas assez à la page pour se remettre en cause, a préféré écouter. Au final, les chiffres sont impitoyables : les ventes de Shenmue III s’avèrent trois fois plus faibles que celles du premier Shenmue de la Dreamcast… qui avait pourtant lui même été un échec à sa sortie. Force est de constater que quantité de joueurs de Shenmue 1&2 ont fait l’impasse sur ce troisième chapitre, et il y a fort à parier que cet échec cuisant signera l’arrêt de mort définitif de la licence. Tristesse.