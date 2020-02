No Man’s Sky : les vaisseaux vivants entrent en scène (mise à jour + trailer)

Le miraculé No Man’s Sky, détesté hier pour ses promesses non tenues et adulé aujourd’hui pour son come back mirifique et ses mises à jour dantesques, n’en finit plus d’évoluer, muter presque à force d’updates colossales. Après les versions Beyond, Synthesis (et tant d’autres), ainsi bien sûr que la compatibilité VR (PCVR et PSVR), Hello Games continue de peaufiner son jeu-univers, avec une mise à jour qui rappellera forcément de jolies choses à nos plus vieux lecteurs-gamers.



Oui, la voix-off au début du trailer est bien celle de Rutger Hauer (le répliquant inoubliable de Blade Runner); frissons…

Comme son nom l’indique en effet, la mise à jour Living Ships apporte de nouveaux vaisseaux… organiques et conscients, que l’on devra faire incuber (après avoir découvert l’oeuf du vaisseau) et qui sont en partie générés procéduralement. A noter que ces vaisseaux sont introduits dans le jeu via de nouvelles missions « Starbirth » et qu’ils ne pourront pas être améliorés au fil de l’aventure. Et donc, les plus anciens et perspicaces de nos lecteurs auront sans doute remarqué que l’idée de vaisseau spatial « vivant » a été introduite pour la première fois avec le jeu culte l’Arche du Capitaine Blood (Exxos/1988), que nous conseillons à tous nos lecteurs d’essayer au moins une fois sur un bon vieux émulateur.

Le vaisseau vivant de l’Arche du Capitaine Blood. Hello Games sait où trouver les bonnes inspirations

La liste complète de éléments de la mise à jour se trouve à cette adresse. Le studio Hello Games, décidément increvable, annonce déjà que d’autres mises à jour de cette ampleur seront disponibles dans le courant de l’année. Le studio de Sean Murray mérite vraiment la médaille d’or du suivi gratuit !