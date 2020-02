Sonic court vers le record du meilleur démarrage pour un film tiré d’un jeu vidéo

Le film Sonic n’a pas reçu que des éloges depuis sa sortie, très loin s’en faut. Pourtant, malgré un accueil général plutôt froid (voire glacial si l’on s’en tient aux médias français), l’adaptation des aventures du petit hérisson bleu fait un véritable carton au box-office. Le film réalise même un score supérieur (sur trois jours) à celui de Pokémon : Detective Pikachu et semble bien parti pour établir le record du meilleur démarrage pour un film adapté d’un jeu vidéo. Ainsi, le film Sonic a déjà engrangé 57 millions de dollars après trois jours d’exploitation (contre 54,7 millions de dollars pour Pokémon : Detective Pikachu).

Le site Boxofficemojo estime que les 70 millions de dollars seront sans doute franchis sur les 4 premiers jours, ce qui serait effectivement le meilleur résultat (en chiffre d’affaires) pour l’adaptation ciné d’un jeu vidéo. L’explication de ce succès tient peut-être à la présence au box-office de l’acteur Jim Carrey, qui reste toujours très populaire. On rappellera que le personnage de Sonic avait été entièrement « revu et corrigé » après les premiers Teasers très critiqués par les fans du jeu. Enfin, les premiers retours semblent indiquer que le film Sonic fait un véritable four en France, mais il est vrai que les licences de Sega n’ont jamais eu trop la cote dans l’hexagone (Sony et Nintendo en force).